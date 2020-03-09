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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يتابع تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:39 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يتابع تنفيذ خطة الاجراءات الإحترازية
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محمد الطحاوي
عقد،الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إجتماع طارئ بمجلس عمداء الكليات ولجنة إدرة الأزمات والمشكلة برقم 265 لبحث أليات تنفيذ الإحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،بحضور الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع الدراسات العليا وعمداء الكليات وذلك في إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بالحرم الجامعي.

أعطي رئيس الجامعة توجيهات مشددة للسادة عمداء الكليات بضرورة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة والحرص علي فتح النوافد وتهوية حجرات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات بجميع الكليات.

وجه شعلان بضرورة الإهتمام بالإستمرار و المتابعة في تخصيص مدة عشر دقائق من زمن كل محاضرة علي مدار اليوم الدراسي لتوعية الطلاب من فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منه، والتعامل مع الحالات المشتبه الإصابه به ،بالإضافة إلي تكثيف حملات التوعية،ونشر البوسترات التوضيحية بأعراض الفيروس وطرق الوقاية وطرق التعامل مع المصابين،وأرقام للتواصل عند ظهور هذه الأعراض.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز المبني الإقتصادي بقطاع صيدناوي بمستشفيات الجامعة لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من طلاب الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة  تجهيز جميع الإدارات الطبية بكليات الجامعة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة وتوفير أطقم طبية ذات كفاءة عالية للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وذلك حرصًا علي صحة وسلامة الطلاب.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة إدارة الأزمات لإعداد خطة طوارئ لمواجهة  احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللأزمة  بجامعة الزقازيق برئاسة د.عثمان شعلان رئيس الجامعة وعضوية كلا من السادة : د. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،د.عبد المنعم نافع المشرف على شئون قطاع شئون التعليم والطلاب،عميد كلية الطب البشرى بالزقازيق،القائم بأعمال كلية الطب البشرى بفاقوس،عميد كلية الطب البيطري،عميد كلية التمريض،أمين عام جامعة الزقازيق،المدير التنفيذى للمستشفيات،روؤساء  أقسام المتوطنة والباطنة والصدر والصحة العامة والأطفال بكلية الطب البشرى،المشرف على الشئون العلاجية بالمستشفيات،مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية،د.محمود عبد اللطيف محمد المدير التنفيذى للمكتب الإعلامى لرئيس الجامعة.
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