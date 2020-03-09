بالإنفوجراف.. حقائق حول تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا.. تعرف على سعر التحليل

في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات اللازمة لإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للدول التي تشترط إجراءه، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا لتقديم معلومات للمواطنين الراغبين في إجراء التحليل.





وكشف الإنفوجراف، عن أن تكلفة إجراء التحليل للمواطن المصري تبلغ 1050 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفتها للأجنبي 70 دولارًا، مع التأكيد على أن تكلفة التحليل لا تتضمن أي هامش ربح للدولة، علمًا بأنه لا يوجد ما يسمى بإجراء تحليل PCR"" مستعجل.





ورصد الإنفوجراف، أن إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل اعتبارًا من 9 حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار يوميًا، ومن المقرر أن يصل إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل بداية من يوم 14 مارس إلى نحو 1000 اختبار يوميًا، حيث يتم سحب العينات من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصرًا، ويتم استلام نتيجة التحليل بعد 24 ساعة من الساعة 3 عصرًا حتى 11 مساءً.





وجاء في الإنفوجراف، أن أولوية الاختبار تكون للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، مع ضرورة إحضار أصل جواز السفر وبطاقة الرقم القومي وتذكرة السفر، بالإضافة إلى إحضار عدد 2 صورة شخصية، علمًا بأن صلاحية شهادة التحليل سارية لمدة 24 ساعة فقط.





أما بشأن آليات الحجز والاستفسار عن إجراء التحليل المطلوب، فقد أوضح الإنفوجراف، أنه يمكن للراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى الموقع الإلكتروني: www.clap.mohp.gov.eg، أو الاتصال على الخط الساخن 15335.



