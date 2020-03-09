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رياضة

بسبب كورونا.. الاتحاد السعودي يلجأ للتحكيم المحلي في الدوري

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستعانة بالحكام المحليين، لإدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان، ابتدًاء من الجولة المقبلة.

 

ومن المقرر انطلاق الجولة الثانية والعشرين، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل.

 

وجاء قرار لجنة الحكام السعودية، بالاستعانة بحكام محليين لقيادة مباريات الدوري، لعدم سماح بعض الدول دخول مُواطنيها إلى السعودية، ومنع المملكة دخول البعض أيضًا، بـسبب تفشي فيروس "كورونا".

 

ويشهد الدوري السعودي لكرة القدم، اعتراضات دائمة على قرارت العنصر التحكيمي، حتى مع بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

 

ويحتل نادي الهلال السعودي، جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة، عن نادي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بعد مرور 21 جولة.

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