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الأرصاد تحذر من تعرض مصر لعاصفة غير مسبوقة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:07 م
عواصف
عواصف
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عادل نصار
كشفت إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة شديدة وغير مسبوقة كما يشاع من البعض.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، إن البلاد تشهد أمطار غزيرة جدا بدأ من يوم الخميس المقبل وحتى السبت، مضيفة :"لن يكون هناك عاصفة كما يقال ولكن أمطار فقط على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري وشمال القاهرة وتصل لمناطق القناة وسيول على سيناء".

وأضافت خبير الأرصاد الجوية، أنه :"تقريبا الجمهورية ستشهد أمطار غزيرة ورعدية ويصاحبها نشاط رياح مثير للأتربة تصل لحد العاصفة على بعض الطرق والمناطق المكشوف وأكثر عن منطقة جنوب البلاد، وبداية من يوم الجمعة درجة الحرارة ستنخفض وسيكون الطقس بارد جدا في النهار وشديد البرودة ليلا".

ووجهت شاكر، حديثها للمواطنين، قائلة :"أنصح بعدم الخروج في المناطق التي يكون فيها أمطار وعواصف ترابية، والسائقين الحذر أثناء القيادة، والمواطنين إرتداء الملابس الثقيلة، وأيضا ارتفاع الموج سيصل لاربع امتار في البحر المتوسط وعلى المواطنين تجنب الانشطة البحرية هناك".


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