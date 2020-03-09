هل تعطل الدراسة لمدة 4 أسابيع؟.. الحكومة تجيب

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أو ما نُشر ببعض المواقع الإلكترونية؛ بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من غدٍ، الثلاثاء، 10 مارس الجارى، لمدة 4 أسابيع.









وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد غير صحيح جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن أى قرار يتم اتخاذه يعلن عنه على الفور من الجهات المعنية.







