بعد تحذير الأرصاد من العاصفة الترابية.. 5 حيل للتخلص من رائحة التراب بالأنف

حذرت هيئة الارصاد الجوية من عدم الاستقرار وسوء الاحوال الجوية وعاصفة شديدة يشهدها الطقس في الأيام المقبلة، وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادي عن بعض الحيل السهلة التى يمكنك تطبيقها فى المنزل للتخلص من رائحة التراب بالأنف.





و تمثلت هذه الحيل في ما يلي:





-استنشاق البخار فهو هواء دافئ يساعد في جعل المخاط سهلا؛ مما يجعل من التنفس أمرا سلسًا، ويساعدك على التخلص من رائحة التراب التى توجد بالانف.





-لابد من القيام لمدة ثلاث مرات يوميا بعمل كمادات بالماء الدافيء على الوجه لمدة 10 دقائق .





- حضري ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع 180 ملليلتر من المياه الفاتره و قومى بمزج المكونات جيدًا و يشرب الخليط مرتين فى اليوم فهو علاجًا قويًا للتخلص من رائحة التراب فى الأنف.





- تناول مغلى الينسون والحلبة والزنجبيل، ومن حين لأخر تناول زيت بذر الكتان وبذر العنب والثوم .





- مسح الممرات الانفية بمحلول دافىء من كوب ماء بعد وضع نصف ملعقة ملح وقليل من بيكربونات الصوديوم مرة يوميًا، بالإضافة إلى ذلك استنشاق بخار مغلى الماء مع زيت اكليل الجبل.



