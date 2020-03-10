AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم.. ختام بطولة أحمد علي الدولية دايموند كب لكمال الأجسام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
تختتم اليوم، الثلاثاء، بطولة أحمد علي الدولية دايموند كب لكمال الأجسام المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة رقم "٢"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ونجوم الفن، أحمد السقا وياسر جلال وأحمد التهامي الذي سيتم تكريمهم وكذلك الكابتن الشحات مبروك بطل أبطال العالم والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، والعديد من القيادات التنفيذية، والسياسية، والرياضية، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة الدولية.

يجدر الإشارة إلى أن التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الدولية أمس، بمشاركة ٧٠٠ لاعب في كل منافسات البطولة، شهدت منافسة شرسة في جميع الأوزان خاصة مسابقات كمال الأجسام في الوزن الثقيل والفيزيك وظهر أكثر من لاعب يستحقون كروت الاحتراف والتي يبلغ عددها ١٥ كارت احتراف والتي سوف يسلمها رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ووزير الشباب والرياضة للفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة من منافسات البطولة. 
  وفي نفس السياق أشاد الحكام الدوليين والعرب وهم: خوسيه ماريا وخوسيه راموس وفيكتور هيرنديس وخوسية منديرو من إسبانيا وجان ليفاندوفسكي من بولندا، وطارق خليل من الأردن بمستوى اللاعبين في بطولة أحمد علي الدولية دايموند كب، وأن هناك أبطالا يستحقون خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وكذلك امتدحوا روعة التنظيم من اللجنة المنظمة للبطولة ورغم الإجهاد في تحكيم المباريات نظرًا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين، ورغم ذلك كان تركيزنا كامل لاختيار اللاعب الأفضل الذي سيفوز بلقب البطولة في كل الفئات.

وسيشهد حفل الختام تكريما خاصا لذو الهمم الذين شاركوا في عرض استعراضي في كمال الأجسام والقوة البدنية. 
  الجدير بالذكر أن جوائز بطولة أحمد على كلاسيك دايموندكب الدولية لكمال الأجسام والقوة البدنية، ثلاثة ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى 15 كارت احتراف فى كمال الأجسام ويحصل كل فائز على ٥٠ ألف جنيه وفي حالةَحصولة على لقب بطل الأبطال يحصل على ١٠٠ ألف جنيه بجانب كارت احتراف في منافسات كمال الأجسام، الفيزيك، الكلاسيك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. اعتماد بطولة أحمد علي لكمال الأجسام بصبغة دولية

بدء الاستعدادات لبطولة أحمد علي الدولية دايموند كاب بعد إشهارها عالميآ

مشاركة خاصة لأصحاب الهمم.. بدء تلقي طلبات الاشتراك في بطولة أحمد علي لكمال الأجسام

إسلام قرطام يعلن استضافة مصر لمستر أوليمبيا منتصف مارس

تعرف على جوائز بطولة أحمد علي دايموندكب لكمال الأجسام

كمال الأجسام يشارك في دورة الألعاب السعودية الأولى بجوائز تصل 60 مليون ريال سعودي

ترشيحاتنا

شطة يكشف عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

بسبب مخالفة مرورية.. قائد سيارة يدعي إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه.. صور

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

الشيخ السديس يشارك بنفسه في تطهير وتعقيم بيت الله الحرام.. صور

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبينك الفاتح.. حلا شيحة بإطلالة جذابة وتوجه رسالة للسيدات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه.. صور

بسبب مخالفة مرورية.. قائد سيارة يدعي إصابته بفيروس كورونا.. شاهد