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أخبار العالم

تطورات مهمة فى تحقيقات محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان .. تفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:19 م
تطور خطيرة فى تحقيقات
تطور خطيرة فى تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك
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وكالات
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك شهدت تطورا مهما.

وقال مصدر أمني سوداني إن السلطات الأمنية أوقفت عددا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأكد المصدر الأمني لـ"سكاي نيوز عربية، أن التحقيق يجري مع المعتقلين منذ ليلة الاثنين، مرجحا أن يكون التفجير ناجما عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.

في غضون ذلك، يزاول رئيس الوزراء السوداني مهامه من مكتبه بشكل طبيعي، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.

ونجا حمدوك، صباح الاثنين، من محاولة اغتيال  تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته، حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.

ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022.
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