الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لـ 4.9% خلال فبراير

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 4.9 بالمائة في فبراير 2020، مقابل 6.8 بالمائة في يناير 2020.





يشار إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير سجل 13.9 بالمائة.





وأوضح الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 2020 سجل 105.2 نقطة، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر يناير.





وأرجع الجهاز، أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 5.4 بالمائة ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.3 بالمائة، والأسماك بنسبة 0.2 بالمائة، والملابس والأحذية بنسبة 1.3 بالمائة.





ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.9 بالمائة ، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9 بالمائة ، والحبوب والخبز بنسبة 0.3 بالمائة، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة.