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ثقافة

أصوات من أفريقيا.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د.هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "أصوات من أفريقيا- نافذة على إبداع القارة السمراء" تأليف مجموعة من المبدعين الأفارقة ترجمة وتقديم نصر عبدالرحمن.

والكتاب يلقى الضوء على بعض ملامح الأدب الأفريقى وأبرز رواده من المبدعين والمبدعات فى مراحل مختلفة كما يبرز أهمية الشعر الشفاهى باعتباره أحد أهم روافد الإبداع الأفريقي وما يمنحه سمات تفرده عالميًا.

ويهتم كذلك برصد التغيرات السياسية والاجتماعية بين الماضى والحاضر ،ومدى انعكاسها على الواقع الأدبي في اللحظة الراهنة ، كما يكشف عن تأثير الغرب الثقافى فى إبداع أبناء القارة السمراء سواء فى الماضى أو فى الحاضر، ويشير إلى دور المؤسسات الثقافية الأمريكية والأوروبية فى دعم أو توجيه المبدعين من الأجيال الجديدة ، وانعكاس هذا على طريقة تناولهم للقضايا المختلفة.

و يركز الكتاب على تقديم تجارب متعددة لأبرز المبدعين والمبدعات من شباب القارة السمراء فى اللحظة الراهنة للوقوف على مدى تطور الأدب الأفريقى ومواكبته للمشهد الإبداعى العالمى واستشراف مستقبله فى السنوات القليلة المقبلة.
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