وكيل التعليم بالغربية يشدد على تطبيق معايير مكافحة العدوى

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الثلاثاء،جولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية،ويشدد على تطبيق معايير مكافحة العدوى.

كما تابع في البداية مدرسة عزبة المنسي للتعليم الأساسي، وتبين وجود عددا من السلبيات الفنية داخل المدرسة، وتم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لمتابعة المدرسة.

كما توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الجيل المسلم الخاصة للبنات، وتم متابعة الفصول وحجرات النشاط، وخلال المتابعة تبين وجود حملة 100 مليون صحة وحملة تطعيم ضد أمراض الحصبة وتفعيل مبادرة مكافحة العدوى.

وأشاد "حسن" بمستوى النظافة والنظام والانضباط المدرسي، ووجه بسرعة تسليم باقي الكتب للطالبات.

كما رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، مدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الأمن بالمديرية.