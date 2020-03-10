النمسا تحظر دخول أي وافد من إيطاليا إلى البلاد لا يحمل شهادة صحية

قررت السلطات النمساوية حظر دخول أى وافد من إيطاليا إلى البلاد لا يحمل شهادة صحية، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا " المستجد .





وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم /الثلاثاء/ إن بلاده تحظر دخول أي وافد من إيطاليا ليس لديه شهادة صحية، في ظل تفشي الفيروس .





وذكرت صحيفة "دويتش فيلة" الألمانية - التي بثت النبأ - أن الحكومة النمساوية حظرت أيضا جميع الفعاليات بالأماكن المغلقة التي تتضمن تواجد أكثر من مائة مشارك، كما حظرت الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من خمسمائة شخص في الأماكن المفتوحة.





وكانت (فيينا ) قد حذرت مواطنيها - في وقت سابق - من السفر إلى إيطاليا ، حيث أصدرت تحذيرا من السفر على "المستوى السادس" .. كما يُسمح للمواطنين النمساويين المقيمين في إيطاليا بالعودة إلى بلادهم حال موافقتهم على الخضوع إلى "عزل ذاتي " في منازلهم لمدة أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا " في النمسا ارتفعت اليوم إلى 157 حالة "مؤكدة " كما استمرت الاختبارات الصحية لحالات مشتبه بها تقترب من خمسة آلاف حالة ، وزادت الحالات المصابة إلى 13 حالة ، مقارنة بيوم أمس / الإثنين /.