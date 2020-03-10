AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النمسا تحظر دخول أي وافد من إيطاليا إلى البلاد لا يحمل شهادة صحية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
قررت السلطات النمساوية حظر دخول أى وافد من إيطاليا إلى البلاد لا يحمل شهادة صحية، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا " المستجد .

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم /الثلاثاء/ إن بلاده تحظر دخول أي وافد من إيطاليا ليس لديه شهادة صحية، في ظل تفشي الفيروس .

وذكرت صحيفة "دويتش فيلة" الألمانية - التي بثت النبأ - أن الحكومة النمساوية حظرت أيضا جميع الفعاليات بالأماكن المغلقة التي تتضمن تواجد أكثر من مائة مشارك، كما حظرت الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من خمسمائة شخص في الأماكن المفتوحة.

وكانت (فيينا ) قد حذرت مواطنيها - في وقت سابق - من السفر إلى إيطاليا ، حيث أصدرت تحذيرا من السفر على "المستوى السادس" .. كما يُسمح للمواطنين النمساويين المقيمين في إيطاليا بالعودة إلى بلادهم حال موافقتهم على الخضوع إلى "عزل ذاتي " في منازلهم لمدة أسبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا " في النمسا ارتفعت اليوم إلى 157 حالة "مؤكدة " كما استمرت الاختبارات الصحية لحالات مشتبه بها تقترب من خمسة آلاف حالة ، وزادت الحالات المصابة إلى 13 حالة ، مقارنة بيوم أمس / الإثنين /.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوة غير مسبوقة.. حزبا الشعب والخضر يوقعان اتفاقا لـ تشكيل الحكومة في النمسا

السيسي يهنئ المستشار النمساوي هاتفيا لإعادة توليه المنصب

النمسا تقرر منع دخول القطارات القادمة من إيطاليا بعد إصابتين بـ كورونا

إسرائيل تحظر السفر إلى إيطاليا.. تفاصيل

ليس الصين فقط.. فيروس كورونا يعطل الحركة عالميا بعد توغله.. النمسا تعلق رحلات القطارات إلى إيطاليا.. الكويت تحظر سفن هذه الدول من دخول موانئها.. والإمارات وأفغانستان تمنعان السفر إلى إيران

قرار عاجل من النمسا ضد إيران بسبب كورونا

ترشيحاتنا

فى ذكرى عيد ميلاده.. سر انتقام عادل إمام من يوسف داوود

أوامر حمراء.. 4 غيابات مؤثرة في لقاء سموحة أمام الأهلي.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير تأجيل الدوري.. بيان مهم من وزارة الرياضة بشأن كورونا.. استقالة مجلس إدارة المصري

قصة طبيبة فبركت تقريرا طبيا بشأن كورونا في المنوفية

أنغام مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد إبراهيم

التحاليل تحولت من إيجابية إلى سلبية.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى ٢٦ حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد