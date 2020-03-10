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رياضة

وزير الرياضة: الدوري مستمر ولا نية للتجميد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:45 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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حسام الحارتي
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بطولة الدوري مستمرة في مواعيدها المحددة، ولا يوجد نية لتجميدها حتى الآن.

وأضاف أشرف صبحي، أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب التجمعات الجماهيرية  لمواجهة فيروس كورونا الذي تسبب في ذعر كبير للعالم بأكمله.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وتمثلت فيما يلي:

- إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية. 

- وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

- التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.  

- التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.
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