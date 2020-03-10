الدوري المصري.. الـ var ينقذ المقاولون العرب أمام طلائع الجيش من هدف

تقدم المقاولون العرب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الآن.

يستضيف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز .





وتمكن لاعبو الفريقين من تبادل الهجمات دون إحراز أي أهداف على الرغم من تمكن ذئاب الجبل من فرض الهجمات والكرات العرضية التي كادت أن تسكن شباك طلائع الجيش في الشوط الأول .









ولجأ حكم المباراة في الدقيقة "35"، الى تقنية الفيديو " الـ var"، من أجل التأكد من وجود لمس يد على لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء ليعود ويستأنف المباراة دون وجود أخطاء .





وأحرز لاعبو المقاولون العرب هدف التقدم في الدقيقة "45"، عقب احتساب ركلة ترجيح من قبل حكم اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو اليت إثبات وجود خطأ على لاعبو الطلائع ليتمكن سيف الدين الجزيري من تسديدها .













وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-



