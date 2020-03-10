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رياضة

الدوري المصري.. الـ var ينقذ المقاولون العرب أمام طلائع الجيش من هدف

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:04 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسام الحارتي
تقدم المقاولون العرب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الآن.
 
يستضيف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز .

وتمكن لاعبو الفريقين من تبادل الهجمات  دون إحراز أي أهداف على الرغم من تمكن ذئاب الجبل من فرض الهجمات والكرات العرضية التي كادت أن تسكن شباك طلائع الجيش في الشوط الأول .


ولجأ حكم المباراة  في الدقيقة "35"، الى تقنية الفيديو " الـ var"، من أجل التأكد من وجود لمس يد على لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء ليعود ويستأنف المباراة دون وجود أخطاء .

 وأحرز لاعبو المقاولون العرب هدف التقدم في الدقيقة "45"، عقب احتساب ركلة ترجيح من قبل حكم اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو اليت إثبات وجود خطأ على لاعبو الطلائع ليتمكن سيف الدين الجزيري من تسديدها .



وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود   
           
في الدفاع: أمير عابد ، محمد سمير ثابت، فادي نجاح، حسن الشامي

 الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف

 الهجوم: لويس إدواردو، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن الشاهين، فاروقا نور الدين، عبد العزيز موسى، محمد سالم، كريم مصطفى، أيمن حفني.
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