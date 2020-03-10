القلق يجتاح معسكر برشلونة قبل مباراة نابولي





ويذكر أن الأتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن صباح اليوم عن عدم تواجد جماهير في المباراة التي سوف تقام يوم 18 من الشهر الجاري بسبب تفشي مرض كورونا القاتل .





وكشف تقرير صحفي لصحيفة آس الإسبانية أن لاعبي الفريق الإسباني قلقين بسبب عدم تواجد الجمهور خلال المواجهة الحاسمة أمام فريق الجنوب الإيطالي حيث أنهم يستمدوا قوتهم من الجماهير كما أشار التقرير .





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 1-1 وهي النتيجة التي تعد مطمئنة نوعا ما للاعبي برشلونة ولكن من الواضح أن الفريق سوف يعاني من لعنات فيروس كورونا والتي أضرت بالكرة على مستوى العالم .









يدخل فريق برشلونة يوم الأربعاء القادم معركة حقيقية أمام فريق نابولي ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .