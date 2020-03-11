AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكرم محمود البزاوي ساخرًا: عارف إن أبويا شغال ممثل لكن مابشفوش

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:25 ص
محمود البزاوي ونجله
محمود البزاوي ونجله
Advertisements
هاني حسين
 كشف أكرم البزاوي ابن الفنان محمود البزاوي، عن تفاصيل علاقته بوالده، قائلا:"  في البيت في حالة جنان وتخلف بيني وبين أبويا، والناس هتستغرب من طريقة تعامله معي في المنزل".

وقال أكرم البزاوي في حواره  مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، ساخرا :"  أنا عارف إن أبويا شغال ممثل لكن مبشوفوش في الأفلام".

وأضاف أكرم البزاوي: "أنا متطرف في الحديث عن ابوي وجدي وغزل المحلة ولازم احبب الناس فيهم".

وتابع أكرم البزاوي: "طالبت والدي بأن يكون متواجدا على السوشيال ميديا، فقد كان يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل مختلف تماما في البداية".

وأضاف أكرم البزاوي:" علمت ابويا يكون طبيعي بشكل أكثر على السوشيال ميديا، والمناوشات بيننا على السوشيال ميديا  بدأت عندما  نشر والدي صورة بـ جاكيت خاص بي وعلقت على الصورة بأن هذا الجاكيت خاص بي".

وتابع اكرم البزاوي: "شهدنا حالة كبيرة من التفاعل على  ما نقوم بنشره على السوشيال ميديا مع والدي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مصرعه فى حريق الفيلا.. فيديو نادر يجمع إيهاب توفيق بوالده | شاهد

والدة حمو بيكا تبكي على الهواء.. فيديو

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان

ترشيحاتنا

غادر غاضبا ووبخته اليونان .. تفاصيل اجتماع أردوغان والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

الركاب عيطوا.. حركات مقززة من مسافر على متن طائرة تثير الذعر

«الكل هيزعل مني وأولهم أحمد ناجي».. محمد عواد عن استبعاده من المنتخب

هل يجوز إخراج العقيقة مالًا للفقراء؟

كارمن سليمان ترتدي «الأسود» في أحدث جلسة تصوير

بعد الاعتذار للشاب الآسيوي.. أحمد السقا وابنه ياسين: هي دي أخلاق المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة