أكرم محمود البزاوي ساخرًا: عارف إن أبويا شغال ممثل لكن مابشفوش

كشف أكرم البزاوي ابن الفنان محمود البزاوي، عن تفاصيل علاقته بوالده، قائلا:" في البيت في حالة جنان وتخلف بيني وبين أبويا، والناس هتستغرب من طريقة تعامله معي في المنزل".





وقال أكرم البزاوي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، ساخرا :" أنا عارف إن أبويا شغال ممثل لكن مبشوفوش في الأفلام".





وأضاف أكرم البزاوي: "أنا متطرف في الحديث عن ابوي وجدي وغزل المحلة ولازم احبب الناس فيهم".





وتابع أكرم البزاوي: " طالبت والدي بأن يكون متواجدا على السوشيال ميديا، فقد كان يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل مختلف تماما في البداية".





وأضاف أكرم البزاوي:" علمت ابويا يكون طبيعي بشكل أكثر على السوشيال ميديا، والمناوشات بيننا على السوشيال ميديا بدأت عندما نشر والدي صورة بـ جاكيت خاص بي وعلقت على الصورة بأن هذا الجاكيت خاص بي".





وتابع اكرم البزاوي: "شهدنا حالة كبيرة من التفاعل على ما نقوم بنشره على السوشيال ميديا مع والدي".