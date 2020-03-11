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رياضة

نادر شوقي: برشلونة الأقرب لإقامة مهرجان اعتزال متعب.. ورمضان صبحي نجم كبير

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:29 ص
عماد متعب
عماد متعب
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حسام الحارتي
أكد نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة أنه من المحتمل أن يتم اللجوء إلى سفر عماد متعب لاعب الأهلي السابق للخارج.

وأضاف في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن عماد متعب قد أجرى كافة الفحوصات اللازمة داخل مصر؛ من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، معلقا: "متعب أجرى الفحوصات اللازمة في مصر، وقد يسافر للعلاج بالخارج لو تطلب الأمر".

وتابع:" اقتربنا من التوصل لاتفاق مع برشلونة؛ لإقامة مهرجان اعتزال متعب".

ومن جهة أخري عبر نادر شوقي عن استيائه الشديد بشأن تداول أخبار غير صحيحة عن لاعب الأهلي الحالي رمضان صبحي، قائلا :"رمضان صبحي نجم كبير ولابد أن تكون الأنباء المتداولة بشأنه دقيقة للغاية".

وواصل :"هيدرسفيلد انزعج من كثرة الأنباء حول إصابة رمضان صبحي والجميع داخل الأهلي كان على علم بمدة غيابه عن المباريات. 

وأوضح أن شوقي غريب سيفاضل بين رمضان صبحي ومحمد صلاح في حمل شارة قيادة  المنتخب الأولمبي بطوكيو".
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