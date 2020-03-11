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أخبار البلد

من 3 دول.. 62 سائحا يغادرون القاهرة بعد التأكد من سلبية فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:31 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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محمد الاسكندراني
غادرت مساء أمس، الثلاثاء، مجموعة تتكون من ٤٦ سائحا فرنسيا وأمريكيا، الذين كانوا على متن الفندق العائم الذي تم الإعلان عن وجود ٤٥ حالة إيجابية به، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أنه غادرت صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة أخرى تتكون من ١٧ سائحا هنديا كانوا على متن نفس الفندق العائم، وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم، وقد وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

وقد استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جميع الوفود بمطار القاهرة الدولي بالورود، ترحيبا بقدومهم تمهيدا لسفرهم إلى بلادهم.
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