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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1123 شابًا بينهم 23 من ذوي الهمم ببني سويف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:53 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجمالي المعينين بمديرية القوى العاملة ببني سويف، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 1123 شابًا، بينهم 23 من ذوي الاحتياجات، بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من2517 شابًا مسجلا بالمديرية باحثًا عن العمل، فضلا عن توفير 387 فرصة عمل.

وأضاف الوزير، أنه تلقى تقريرًا بذلك من محمد طلعت عبد النبي مدير المديرية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت خلال فبراير 2020 بقياس مستوى مهارة 853 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 850  ترخيص مزاولة الحرفة.


وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية علي 57 منشأة يعمل بها 1282354 عاملا، واسفرت عن إنذار  9  منشآت، فضلا عن تنفيذ التفتيش الدوري النهاري علي 257  منشأة يعمل بها 424، وتم تحرير 16 محضرا، كما تم التفتيش الدوري الليلي علي 98 منشأ يعمل بها 109 عمال.


وأكد محمد طلعت أنه تم عقد دورتين في مجال التوعية بحقوق وواجبات العمال طبقا لقانون العمل والقوانين ذات الصلة ، فضلا عن عقد حملتين لمراقبة ساعات العمل والراحة الأسبوعية للعمال في 40 منشأة يعمل بها 44 عاملا .


وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية  تم التفتيش علي 215 منشأة ، وتم تحرير 16 محضرا ، فضلا عن عقد  ندوتين للسلامة والصحة المهنية .


وأضاف مدير المديرية، أنه في إطار متابعة الشكاوى في مجال علاقات العمل تقدم للمكتب 13 شكوي فصل، تم تسوية واحدة ، ومازال 4 تحت البحث و8 شكاوي لاحق لها، كما تقدم شكوتين منازعات عمل تم تسوية واحدة وحفظ الأخرى، كما تقدم 5 شكوي، تم اتخاذ الإجراء القانوني في 4 شكاوي ومازال واحدة تحت البحث.

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