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مرأة

هناكل إيه النهاردة.. ممبار وكبدة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:54 م
هناكل إيه النهاردة
هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة ب
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اسماء محمد
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

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ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل الممبار للشيف شربيني
مقادير ممبار
ممبار 
أرز 
شبت 
كزبرة 
بقدونس 
بصل 
ملح 
فلفل أسود 
كمون 
قرفة جوزة الطيب 
طماطم 
صلصة طماطم 
شطة زيت 
نعناع 
ثوم 
جزر 
كرفس 
ماء ساخن 
مرقة 
ورق لورا 
حبهان 
مستكة 
فلفل حار 
طريقة عمل ممبار
* يخلط الأرز مع القرفة و الكمون و الشطة و جوزة الطيب و ملح و فلفل
* يفرم البصل و الثوم و النعناع فى الكبه مع فلفل حار و طماطم و زيت و مكعب مرقه
* يضاف الخليط الى الأرز و الصلصة ثم يضاف الشبت و الكزبره و البقدونس و يقلبوا جيدا
* يحشى الممبار بالخليط ثم يسلق فى الماء مع البصل و الكرفس و الجزر و الكرات و اللورا و الحبهان و المستكة
* يرفع الممبار بعد السلق و يحمر فى الزيت ثم يقدم بالهنا

طريقة عمل الكبدة بخطوات الشيف شربيني.
مقادير الكبدة
كبدة 
زيت 
فلفل أسود 
بصل ثوم 
خل ماء 
فلفل حار 
كرات 
ملح شطة  حسب الرغبة
كزبرة 
كمون 
زعتر 
بقدونس  للتقديم
طريقة عمل الكبدة
* يوضع الزيت ثم البصل ثم الثوم والفلفل الحار
* يوضع بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي وتسكب فيه الكبدة حتى يتم تنقيتها
* تترك لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتضاف إلى الزيت
* يوضع الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة والكرات ثم الملح والفلفل
* يضاف الكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر ثم الشطة حسب الرغبة
* يزين الطبق ببعض البقدونس المقطع وتفرغ محتويات الطاسة ويقدم

طريقة عمل ملوخية لـ الشيف شربيني 
مقادير ملوخية
ملوخية 
كزبرة جافة 
ثوم 
بصل 
مرقة 
فلفل حار 
دجاج 
طماطم 
زبدة 
طريقة عمل ملوخية
* اسلقي الدجاج في ماء وملح وفلفل
* افرمي البصل جيدا مع فلفل حار وطماطم وثوم مفروم ثم ضعيه في الشوربة بعد رفع قطع الدجاج
* افرمي الكزبرة الخضراء واضيفيها للشوربة وقلبي جيدا
* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع ثوم مفروم وكزبرة جافة وقلبيهم جيدا حتى يحمر الثوم لعمل الطشة
* اضيفي الطشة إلى الملوخية و قدميها

طريقة عمل كنافه بالفواكه والكريمة لـ نجلاء الشرشابى 
مقادير كنافة بالفواكه والكريمة
كنافة 
سمنه
كريم شانتى 
شربات 
موز 
رمان 

طريقة عمل كنافة بالفواكه والكريمة
* شوحى الكنافة فى السمنة على النار حتى تحصلى على اللون الذهبى
* إسقى الكنافة بالشربات ثم شكلى طبقات من الكنافة والكريمة والفواكة وقدميها
هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة
هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة
هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة
هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة هناكل إيه النهاردة .. ممبار وكبدة وملوخية .. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة
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