بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

أعلنت ندى محمود عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، عن عودتها لزوجها نجم مسرح مصر الفنان على ربيع ، وذلك بعد انفصال دام اكثر من سنة.





كتبت زوجة علي ربيع "النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني، أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".





وتابعت: "كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا وأكاذيب إحنا الاتنين، النهارده بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولماما علي كمان حقك عليه أنتِ في مقام ماما، ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما".





و من جانب آخر اعتادت زوجة علي ربيع على مشاركة متابعيها على انستجرام الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهى تعتمد على الموديلات والأزياء المتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة.





ولا تتكلف زوجة علي ربيع فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وألوان الصبغات التي تتناسب مع لون بشرتها، فيما تفضل استخدام صيحات الماكياج التى تبرز جمال ملامحها.



