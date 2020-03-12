أمريكا تحث رعاياها على عدم السفر للخارج بسبب كورونا

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، رعاياها على تجنب السفر إلى الخارج وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ قليل أنه أصدر قرارًا بتعليق رحلات الطيران من وإلى أوروبا لمدة شهر اعتبارًا من يوم غد الجمعة، وذلك بسبب فيروس كورونا.





وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بثه البيت الأبيض: "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا إنخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية".





وتابع: " خصصنا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا وسوف نوفر العلاج المجاني للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وخطر الفيروس لا يزال متدنيًا".



