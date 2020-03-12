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حوادث

أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد صبرى
تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.

وكانت فرق الإنقاذ البرى من قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع سيارات الشفط بمحافظة القاهرة، تواجدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بشوارع القاهرة الحيوية للعمل على سحب مياه السيول التي أغرقت الشوارع وتسببت فى غرق العديد من السيارات.

فى الوقت نفسه، يتواجد رجال المرور بقيادة اللواء عمرو البيلى، مدير مرور القاهرة، بجمبع المحاور الحيوية للتعامل الفورى مع السيارات التي غمرتها مياه الأمطار وسحبها بأوناش المرور ومتابعة الحالة المرورية بالطرق.
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
أمن القاهرة يواجه إعصار التنين بسحب السيارات المتضررة من الأمطار.. صور
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