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برلمان

المصريين الأحرار يستعرض مطالب أهالي السلوم خلال زيارة نائب مطروح

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:04 ص
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يستعرض مطالب اهالي السلوم
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حسن رضوان
تقدم خميس حميد إبراهيم أمين مركز السلوم بحزب المصريين الأحرار بتوجيه من سلطان الشيخ الزعيري امين عام الحزب بمطروح بعدة طلبات للدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح خلال زيارتها لمركز السلوم لمتابعة مبادرة مطروح بلا أمية.

واستعرض أمين المركز مقترح بفتح فصول محو الأمية بقري بقبق وابو زريبة ومدينة السلوم وترشيح معلمين للعمل بتلك الفصول.

كما تقدم الحزب بعدد من مطالب أهالي مدينة السلوم لإقامة مركز شباب وسرعة إنهاء تركيب عدد 106 أعمدة إنارة بقرية بقبق وفتح وحدات صحية وبيطرية بقري بقبق وابو زريبة مع ضرورة عمل قوافل زراعية وبيطرية للمحافظة علي الثروة الحيوانية بمدينة السلوم.

كما أكد حميد ضرورة تفعيل تخصيص سيارات المياة التي وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تخصيصها لقري مدينة السلوم مع ضرورة تشغيل منفذ توزيع المياة بالمدينة المتوقف منذ فترة.
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