الشيوى يتابع عمليات كسح مياه الأمطار بالمنصورة ومنية سندوب.. صور

تابع المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة المنصورة يرافقه هانى سليمان نائب رئيس المدينة وباسم الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية عمليات شفط وكسح مياه الأمطار من أسفل كوبرى منية سندوب العلوي أمام قرية منية سندوب.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بشأن رفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية مع القيام بعمليات شفط مياه الأمطار بكافة مداخل مركز المنصورة ومن جميع الطرق الرئيسية ومداخل القرى وداخل القرى.

كما جرى كسح وشفط مياه الأمطار على الطريق السريع سندوب اجا وسندوب السنبلاوين للمساهمه فى سيولة الحركة المرورية بالطريق السريع ومداخل مدينة المنصورة.



