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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الكثير منا يقبل على تناول الطعام بشكل عام، وتبقى  خيارات الطعام الصحي  في النظام الغذائي ضرورة  للمرء لأن هذه الأطعمة  لديها  القدرة على مكافحة الأمراض، بل وتمنعها في بعض الأحيان. من خلال تسليط الضوء على هذا الجانب ، نشر مدرب أسلوب الحياة Luke Coutinho مؤخرًا مشاركة حول لماذا يجب أن يكون الكيوي جزءًا من النظام الغذائي للمرء.

فوائد الكيوي التي يجب أن تعرفها

وهو مصدر جيد لفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة الذي يساعد على درء الأمراض.

يساعد الكيوي أيضًا على التحكم في ضغط الدم. وجدت دراسة أجريت عام 2014 أنه نظرًا لوجود مواد نشطة بيولوجيًا في الفاكهة ، فإن ثلاثة كيوي في اليوم يمكن أن تخفض ضغط الدم - وهو أكثر من تفاحة واحدة في اليوم. على المدى الطويل ، قد يعني هذا انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم ، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

من المعروف أيضًا أن الكيوي مفيد في الحد من تخثر الدم. وفقًا لدراسة من جامعة أوسلو ، تم تقليل خطر تخثر الدم عن طريق تناول اثنين إلى ثلاثة كيوي في اليوم. كما ساعدت الفاكهة على تقليل كمية الدهون في الدم.
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