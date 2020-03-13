ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي

فوائد الكيوي التي يجب أن تعرفها





وهو مصدر جيد لفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة الذي يساعد على درء الأمراض.





يساعد الكيوي أيضًا على التحكم في ضغط الدم. وجدت دراسة أجريت عام 2014 أنه نظرًا لوجود مواد نشطة بيولوجيًا في الفاكهة ، فإن ثلاثة كيوي في اليوم يمكن أن تخفض ضغط الدم - وهو أكثر من تفاحة واحدة في اليوم. على المدى الطويل ، قد يعني هذا انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم ، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.





من المعروف أيضًا أن الكيوي مفيد في الحد من تخثر الدم. وفقًا لدراسة من جامعة أوسلو ، تم تقليل خطر تخثر الدم عن طريق تناول اثنين إلى ثلاثة كيوي في اليوم. كما ساعدت الفاكهة على تقليل كمية الدهون في الدم.