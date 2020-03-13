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مرأة

للحوامل .. علاج الإمساك بدون أدوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

إذا كنت حاملًا ، فمن المحتمل أن تكون قد عانيت من هذه العلامات الثلاث المألوفة للإمساك. التغيرات الهرمونية والضغط على الرحم والحديد في الفيتامينات قبل الولادة هي المسؤولة والتي تحتاج لعلاج الامساك للحامل

تؤدي زيادة هرمون البروجسترون أثناء الحمل إلى استرخاء عضلات الجسم. يتضمن أمعاءك. والأمعاء المتحركة أبطأ يعني الهضم البطيء. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإمساك

الإمساك شائع أثناء الحمل. ستعاني حوالي ثلاث من بين أربع نساء حوامل من الإمساك ومشاكل أخرى في الأمعاء في مرحلة ما ، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أكتا أوبستريتشيا إي جينكولوجيكا الاسكندنافية.

من حبوب منع الحمل إلى العلاجات الطبيعية ، هناك مجموعة كاملة من العلاجات المتاحة للتخفيف من الإمساك.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالحمل ، يتقلص عدد الحلول.

هذه العلاجات الخمسة آمنة للحمل.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد في منع الإمساك. كما أنها تزود النساء الحوامل بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

يجب على النساء الحوامل محاولة استهلاك 25 إلى 30 غراما من الألياف الغذائية كل يوم للبقاء بانتظام وصحية.

تشمل الخيارات الجيدة الفواكه الطازجة والخضروات والفاصوليا والبازلاء والعدس وحبوب النخالة والخوخ والخبز الكامل الحبوب.

جربي قطع بعض التوت والتفاح والموز والتين والفراولة للحصول على سلطة فواكه منعشة، أو يمكنك تحميص بعض الذرة الحلوة والجزر للحصول على طبق جانبي لذيذ.

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