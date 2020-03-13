AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تيسلا تحتفل بإنتاج مليون سيارة كهربائية

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:01 ص
تيسلا تحتفل بإنتاج
تيسلا تحتفل بإنتاج مليون سيارة كهربائية
Advertisements
قسم السيارات
تسعى الشركات وحكومات معظم دول العالم الآن لتقديم منتجات صناعية صديقة للبيئة لما تشهده الرض من تغيرات تحتاج للعناية والتفكير تجاه الحفاظ أكثر على الكوكب، لذلك أصبح توجه صناعة السيارات من التقليدية إلى الكهربية الصديقة للبيئة.

لتعلن اليوم شركة  تيسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، أنها قامت بتصنيع سيارتها الكهربائية رقم مليون، لتصبح أول شركة لصناعة السيارات صديقه للبيئة تحقق هذا الإنجاز.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي عبر تغريدة على تويتر إن تيسلا أنتجت سيارتها رقم مليون، ونشر صورة للسيارة Model Y بجوار فريق عمل المصنع.


وتشير التقارير أن هذا الإنجاز الأول الذي تحققة الشركة خلال الربع الأول من عام 2020، و استناداَ إلى البيانات التي جمعها الصحفى المتخصص فى هذا المجال كيفن روك، أصبحت تيسلا الآن أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربية EV  في العالم بعد تجاوزها شركة BYD في الصين.

يذكر أن تيسلا باعت 807,954 سيارة فى أكتوبر من العام الماضى، بينما BYD طرحت 787,150 سيارة كهربية فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر السيارة الكهربائية وموعد طرحها فى السوق

وزير قطاع الأعمال: نسعى لعودة شركة النصر بإنتاج السيارات الكهربائية.. نواب: مصر ستسهم فى تصنيعها بنسبة 40%.. واستهداف إنتاج 25 ألف سيارة في عام 2021

برلمانية: السيارات الكهربائية تساهم فى الحد من التلوث البيئى

العالم يشهد ثورة في النقل.. برلماني: استخدام السيارات الكهربائية يوفر 65% من التكلفة الحالية

تحركات برلمانية لسرعة توفير السيارة الكهربائية في كل أرجاء الجمهورية.. نواب: ستكون بديلاً مناسباً للتوك توك.. تساهم في تقليل استخدام البنزين والسولار وصديقة للبيئة

السيارات الكهربية نقلة نوعية للصناعة.. تحسين الدخل وتوفير العملة الصعبة أهم المزايا.. والبرلمان يطالب الحكومة بتسهيلات بنكية للمستثمرين

ترشيحاتنا

بشأن فيروس كورونا.. وزارة الصحة تعلن آخر إحصائيات الإصابة بالمرض

تحدي التنين.. سيدة مصرية تغسل المواعين بالمطر بعد انقطاع المياه

غرق سيارة شيما الحاج في مياه الأمطار

فيروس كورونا يضرب دولتين جديدتين في أفريقيا

بعد اعتذاره.. قصة أنغام وأحمد إبراهيم من الزواج لـ الخلع

آخرهم كريستيانو رونالدو.. نجوم ومشاهير أصيبوا بفيروس الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي

تحدي التنين.. سيدة مصرية تغسل المواعين بالمطر بعد انقطاع المياه

مع غرق الشوارع .. شاهد ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق