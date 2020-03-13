تيسلا تحتفل بإنتاج مليون سيارة كهربائية

تسعى الشركات وحكومات معظم دول العالم الآن لتقديم منتجات صناعية صديقة للبيئة لما تشهده الرض من تغيرات تحتاج للعناية والتفكير تجاه الحفاظ أكثر على الكوكب، لذلك أصبح توجه صناعة السيارات من التقليدية إلى الكهربية الصديقة للبيئة.





لتعلن اليوم شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، أنها قامت بتصنيع سيارتها الكهربائية رقم مليون، لتصبح أول شركة لصناعة السيارات صديقه للبيئة تحقق هذا الإنجاز.





وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي عبر تغريدة على تويتر إن تيسلا أنتجت سيارتها رقم مليون، ونشر صورة للسيارة Model Y بجوار فريق عمل المصنع.









وتشير التقارير أن هذا الإنجاز الأول الذي تحققة الشركة خلال الربع الأول من عام 2020، و استناداَ إلى البيانات التي جمعها الصحفى المتخصص فى هذا المجال كيفن روك، أصبحت تيسلا الآن أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربية EV في العالم بعد تجاوزها شركة BYD في الصين.



