10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

تتمتع الفنانة ياسمين صبرى بجمال خلاب ومظهر جذاب مهما فهى من النجمات التى تهتم بجمالها واختيار أزيائها وإطلالاتها بعناية فائقة.
و لكن على الرغم من اهتمام ياسمين صبرى بمواكبة أحدث صيحات الموضة و التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة إلا أنها وقعت فى عدة أزمات بسبب اختيارها الخاطئ وغير الموفق لبعض ملابسها .
وتتمز إطلالات ياسمين صبرى بأنها أنثوية و عصرية سواء الإطلالات الكاجوال أو فساتين السهرة، كما تعتمد على الصيحات غير التقليدية و لكن فى بعض الأحيان تصبح غريبة و غير مألوفة بالنسبة للبعض.
نعرض لكم فيما يلى أبرز الإطلالات التى أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى.