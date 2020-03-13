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مرأة

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:01 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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هاجر هانئ
تتمتع الفنانة ياسمين صبرى بجمال خلاب ومظهر جذاب مهما  فهى من النجمات التى تهتم بجمالها واختيار أزيائها وإطلالاتها بعناية فائقة.

و لكن على  الرغم  من اهتمام  ياسمين صبرى بمواكبة أحدث صيحات الموضة و التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة إلا أنها وقعت فى عدة أزمات بسبب اختيارها الخاطئ وغير الموفق لبعض ملابسها .

وتتمز إطلالات ياسمين صبرى  بأنها أنثوية و عصرية سواء الإطلالات الكاجوال أو فساتين السهرة، كما تعتمد على الصيحات غير التقليدية و لكن فى بعض الأحيان تصبح غريبة و غير مألوفة بالنسبة للبعض.

نعرض لكم فيما يلى أبرز الإطلالات التى  أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى

10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبرى .. صور
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