القابضة للغزل والنسيج تطرح مشروع تطوير نادى غزل المحلة بنظام المشاركة

أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن طرح مشروع تطوير نادي غزل المحلة للمشاركة مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي.







وبحسب بيان للشركة، طرحت القابضة دعوة لإبداء الرغبة في إنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة.





وأوضحت أنها تتلقى طلبات الأشخاص الاعتبارية والطبيعية للمشاركة في تأسيس شركة مشروع SPV بهدف المشاركة والتشغيل وإدارة وتطوير الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة وإنشاء مدارس للناشئين لتأهيل أجيال جديدة من اللاعبين.







وقالت القابضة: "سيتم منح الشركة الجديدة حق الانتفاع بالاستاد الرياضي والملعب للتدريب والمباني الملحقة به وحق استغلال الاسم التجاري الخاص بفريق كرة القدم نادي غزل المحلة".







وطالبت الراغبين في الحصول على حصة أغلبية في شركة المشروع وإدارتها بالتقدم بطلب يشتمل على سابقة الخبرة وتصور مختصر للمشروع وتكلفته المتوقعة، في موعد أقصاه 31 مارس المقبلة.







وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام، في تطوير الأندية التابعة للشركات، من خلال طرح مشروع لتطوير نادي غزل المحلة للمشاركة مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي.







وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات صحفية سابقة، عن تطوير نادي غزل المحلة بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل الاحتفاظ بنادي العاملين بنشاطه الاجتماعي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية، مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم دون زيادة الرسوم والاشتراكات الحالية، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومخصص لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.