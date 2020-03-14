أهم الأخبار.. تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في مصر.. فيفا يطالب بتأجيل المباريات الدولية شهرين.. و20 حالة وفاة بسبب الطقس السيئ ..وخطوبة ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار اليوم عدد من الأخبار والتقارير المهمة التي تتعلق بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية أبرزها ما يلي: -





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.





تأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.





أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا.





أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 20 حالة وفاة حدثت على مستوى الجمهورية بسبب الطقس السيئ، الذي شهدته البلاد منذ الساعات الأولي من أمس الخميس، والمستمر حتى غدا السبت.





طالب الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الاتحادات الوطنية، بتأجيل جميع المباريات الدولية المقرر إقامتها شهري مارس وإبريل بسبب فيروس كورونا.





عقد سامح شكري، وزير الخارجية اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث سلمه الرسالة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تطورات سد النهضة.





انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت باعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي في السعودية.





كشفت وزارة الصحة السعودية عن أحدث إحصائية تفصيلية للمصابين بفيروس كورونا على أراضيها وظروف التقاطهم العدوى.



