AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة: حريصون على إزالة موانع سريان مياه الأمطار إلى مستقرها في نهر النيل

السبت 14/مارس/2020 - 11:13 ص
وزيرة البيئة الدكتورة
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
Advertisements
أ ش أ
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة عدم وجود أي عوائق أو موانع تمنع سريان وتدفق مياه السيول والأمطار إلى مستقرها الطبيعي في نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة (حي طره والمعادي) ووزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة المعادي.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة البيئة للوضع البيئي، اليوم /السبت/ لمحمية (وادي دجلة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة) عقب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها مصر؛ للاطمئنان على الأوضاع بالمحمية، حفاظا عليها وعلى ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

وقالت فؤاد - في تصريحات اليوم - إن الوضع مستقر بالمحمية ولا يوجد أي تهديدات على مواردها الطبيعية، حيث تشير تقارير المتابعة اللحظية إلى أن (وادي دجلة) يقوم بدوره ووظيفته بكفاءة واقتدار، وأنه يجري في مساره الطبيعي إلى نهر النيل.

وأكدت وزيرة البيئة على قيام الوزارة باتخاذ كافة التدابير، للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع استمرار إغلاقها أمام الزائرين حتى تحسن الأحوال الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: ننفذ استراتيجية جديدة لتطوير 30 محمية .. بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل في إنتاج الورق .. والعاصمة الإدارية صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث.. صور

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة .. صور

الخميس.. رانيا هاشم تحاور وزيرة البيئة

وزيرة البيئة: نتعاون مع الجامعات لزيادة الوعي البيئي

وزيرة البيئة تتفقد محمية الغابة وتطمئن على رجال الأمن بها عقب هطول الأمطار

ترشيحاتنا

معلمة تلجأ لحيلة خبيثة لوقاية الطلاب من كورونا.. صور

إيران تعلن مفاجأة حول حقيقة إصابة روحاني بـ كورونا

تعقيم رباني.. شاهد الأمطار تغسل الكعبة وصحن الطواف.. فيديو

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلًا للبريميرليج حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

أصغر ضحايا العالم.. ميلاد طفل مصاب بفيروس كورونا

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

حميات نجع حمادي تكشف حقيقة وفاة سيدة أبوتشت بـ كورونا

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري