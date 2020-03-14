وزيرة البيئة: حريصون على إزالة موانع سريان مياه الأمطار إلى مستقرها في نهر النيل

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة عدم وجود أي عوائق أو موانع تمنع سريان وتدفق مياه السيول والأمطار إلى مستقرها الطبيعي في نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة (حي طره والمعادي) ووزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة المعادي.





جاء ذلك خلال متابعة وزيرة البيئة للوضع البيئي، اليوم /السبت/ لمحمية (وادي دجلة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة) عقب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها مصر؛ للاطمئنان على الأوضاع بالمحمية، حفاظا عليها وعلى ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.





وقالت فؤاد - في تصريحات اليوم - إن الوضع مستقر بالمحمية ولا يوجد أي تهديدات على مواردها الطبيعية، حيث تشير تقارير المتابعة اللحظية إلى أن (وادي دجلة) يقوم بدوره ووظيفته بكفاءة واقتدار، وأنه يجري في مساره الطبيعي إلى نهر النيل.





وأكدت وزيرة البيئة على قيام الوزارة باتخاذ كافة التدابير، للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع استمرار إغلاقها أمام الزائرين حتى تحسن الأحوال الجوية.