AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سلاح جديد.. الهنود يواجهون فيروس كورونا بشرب بول البقر .. صور

السبت 14/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أقام  المئات من المصلين الهندوس في الهند حفلا لشرب بول البقر اايوم اعتقادًا منهم أنه سيقضي على فيروس كورونا.


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أقام  مجموعة تدعى Akhil Bharat Hindu Mahasabha (اتحاد عموم الهند الهندوسي) `` حفلة '' شرب بول البقر يوم السبت في  مدينة دلهي ، عاصمة البلاد ، على أمل حماية أنفسهم من فيروس كورونا.


حضر الحفل حوالي 200 شخص  ، وسط اصابة 84 حالة ، مع وفاة شخصين بالهند.


وصور شاكراباني مهراج ، رئيس اتحاد عموم الهند الهندوسي ، الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر بالقرب من وجه تمهيدًا لشربه بهدف الوقاية من  الفيروس التاجي.


وأظهرت الصور مجموعات من الرجال والنساء يشربون البول من أكواب من الورق والسيراميك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يصل الهند ويهدد ثلث سكان العالم

إجلاء 324 هنديا من مدينة ووهان الصينية

غاندي

حرق مساجد ومنازل واغتصاب نساء وخطف أطفال.. شاهد.. كيف ترى الهند المسلمين أخطر من كورونا

بعد السليمانية.. منع صلاة الجمعة في محافظة عراقية أخرى

النساء يضربن الرجال بالعصي بمهرجان هولي.. فيديو

ترشيحاتنا

الداخلية تشن حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرار تعليق الدراسة

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

رئيس الوزراء يكشف حجم مياه الأمطار التي سقطت علي مصر خلال يومين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي حتى 15 ألف جنيه واستحداث شريحة منخفضة

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر