سلاح جديد.. الهنود يواجهون فيروس كورونا بشرب بول البقر .. صور

أقام المئات من المصلين الهندوس في الهند حفلا لشرب بول البقر اايوم اعتقادًا منهم أنه سيقضي على فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أقام مجموعة تدعى Akhil Bharat Hindu Mahasabha (اتحاد عموم الهند الهندوسي) `` حفلة '' شرب بول البقر يوم السبت في مدينة دلهي ، عاصمة البلاد ، على أمل حماية أنفسهم من فيروس كورونا.





حضر الحفل حوالي 200 شخص ، وسط اصابة 84 حالة ، مع وفاة شخصين بالهند.





وصور شاكراباني مهراج ، رئيس اتحاد عموم الهند الهندوسي ، الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر بالقرب من وجه تمهيدًا لشربه بهدف الوقاية من الفيروس التاجي.





وأظهرت الصور مجموعات من الرجال والنساء يشربون البول من أكواب من الورق والسيراميك.