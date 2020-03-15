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ديني

الأوقاف: طاعة ولي الأمر في مؤسسات الدولة واجب شرعي

الأحد 15/مارس/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد

أكدت وزارة الأوقاف  وجوب طاعة ولي الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية كل في مجال اختصاصه , فأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل مجال , ومن ثم يجب شرعا عدم الافتئات على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في مجال اختصاصها .


وحذرت الوزارة من الانسياق خلف الصفحات والمواقع المشبوهة , مؤكدة  عدم أخذ أي تعليمات أو توجيهات في أي شأن عام من غير المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة كل في مجال اختصاصه والعمل المنوط به.


أضافت وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد بأنحاء الجمهورية مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس المفروضة، ولم يصدر عن الوزارة أي توجيه بغلقها، وأن بيان هيئة كبار العلماء يدور حول جواز ذلك متى لزم الأمر ودعت الحاجة الملحة إليه.

 

وأوضحت "الأوقاف"، أن في بيان هيئة كبار العلماء رخصة لمن أراد أن يأخذ بها ولا سيما المرضى وكبار السن.

 

ونوهت الوزارة، الى أن الرأي الشرعي في ذلك يتبع الرأي العلمي ويُبنى عليه ولا يسبقه، وأن أهل الذكر في تحديد مدى الحاجة إلى غلق ما يغلق ومتى يغلق هي وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.

 

وأوضحت الوزارة أنها أكدت منع أي مظاهر احتفالية أو إقامة أي مناسبات عزاء أو عقد قران في المساجد أو ملحقاتها، وكذلك نؤكد على غلق الأضرحة، وقصر الأمر على الصلوات الخمس وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة دون أي أمر سواهما، وأن تقام الجمع في الساحات بالمساجد التي بها ساحات ما أمكن ، مع العناية البالغة والمستمرة بنظافة جميع المساجد.

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