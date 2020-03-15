يستخدم بالمستشفيات.. طريقة تحضير مطهر في المنزل بأقل تكاليف

قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بنقابة البيطريين طريقة تحضير مادة مطهرة بالمنزل وذلك نظرا لارتفاع أسعار الكحول هذه الأيام واستغلال البعض زيادة الطلب لتحقيق أرباح مبالغ فيها.





المكونات:-





• كحول إيثيلي نقي (96% أو 99%) موجود بالصيدليات. وظيفته التطهير و هو المادة الفعالة الأساسية للمحلول.

• ماء الأكسجين نقي (3%) موجود بالصيدليات. وظيفته وقف نشاط الجراثيم البكتيرية الملوثة في المحلول.

• جلسرين طبي نقي (98%) موجود بالصيدليات. وظيفته ترطيب الجلد.

• مياه مقطرة أو مفلترة (ممكن زجاجة مياه معبأة عادية من اللي بتتباع في المحلات).





الطريقة:

1. يسكب 800 مللي لتر كحول إيثيلي في الزجاجة الكبيرة.

2. يضاف عليه 1.25 مللي لتر ماء الأكسجين.

3. يضاف عليه 14.5 مللي لتر جلسرين. نظرًا لأن الجلسرين شديد اللزوجة ويتمسك بجدار مخبار القياس، يجب شطفه ببعض الماء.

4. نكمل للتر بالمياه المقطرة و نحكم إغلاق الزجاجة.

5. وبذلك تم تجهيز لتر مطهر لليدين وفعال جدا ضد الفيروس.