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اقتصاد

266 مليون جنيه تراجعا فى مبيعات الحديد والصلب خلال 7 شهور

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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علياء فوزي

أعلن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية (IRON)، انخفاض مبيعات الشركة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 36.94 بالمائة على أساس سنوي.

 

وقالت الحديد والصلب في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين،إن إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي بلغ نحو 455.4 مليون جنيه، مقابل 722.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وأضافت أن إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام المالي الجاري بلغت 666.488 مليون جنيه الفترة من يوليو حتى فبراير.

 

يشار إلى أن الشركة حققت إجمالي مبيعاتها خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر بلغ نحو 362.77 مليون جنيه، مقابل 640.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وأضافت أن إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 586.13 مليون جنيه بالفترة من يوليو حتى يناير.

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