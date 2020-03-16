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أخبار البلد

رئيس الوزراء: السماح للسائحين في مصر باستكمال برامجهم وفق توقيتاتهم

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:53 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية، اعتبارًا من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري قرار احترازي للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض.

وقال "مدبولي" إن القرارات التي اتخذت تهدف إلى الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مضيفا "ولا شك أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتكون على  قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين".
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