بسبب كورونا.. المركز الثقافي الفرنسي يعلق نشاطه في عمان









علق المركز الثقافي الفرنسي في عمان، جميع الأنشطة الثقافية والتعليمية في المعهد.





وقال المركز في بيان، انه سيتم تعليق جميع الأنشطة الثقافية والتعليمية، وإغلاق المكتبة والمقهى حتى إشعار آخر، وذلك بناء على قرارات الحكومة الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.





ولفت البيان، إلى أن جميع الحصص في المعهد الفرنسي في جبل اللويبدة والمدرسة الفرنسية في دير غبار معلقة.





وفيما يتعلق بالحصص المكثفة، اكد البيان انه سيتم إعطاء الساعات المتبقية (5 ساعات) عبر الانترنت، والساعات المتبقية (10 ساعات) بعد فترة الإغلاق، لافتا إلى انه في جميع الحالات سيقوم قسم اللغات بالتواصل مع جميع الطلبة.





وأكد المركز، أيقاف الحصص الخصوصية في المعهد وخارجه، وسيتم تأجيل فترة التسجيل لدورة الربيع من 22 إلى 28 اذار حتى إشعار اخر.





واضاف، انه سيتم تأجيل امتحانات الديلف المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الأردنية.



