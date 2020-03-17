AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بسبب كورونا.. المركز الثقافي الفرنسي يعلق نشاطه في عمان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي


علق المركز الثقافي الفرنسي في عمان، جميع الأنشطة الثقافية والتعليمية في المعهد.

وقال المركز في بيان، انه سيتم تعليق جميع الأنشطة الثقافية والتعليمية، وإغلاق المكتبة والمقهى حتى إشعار آخر، وذلك بناء على قرارات الحكومة الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ولفت البيان، إلى أن جميع الحصص في المعهد الفرنسي في جبل اللويبدة والمدرسة الفرنسية في دير غبار معلقة.

وفيما يتعلق بالحصص المكثفة، اكد البيان انه سيتم إعطاء الساعات المتبقية (5 ساعات) عبر الانترنت، والساعات المتبقية (10 ساعات) بعد فترة الإغلاق، لافتا إلى انه في جميع الحالات سيقوم قسم اللغات بالتواصل مع جميع الطلبة.

وأكد المركز، أيقاف الحصص الخصوصية في المعهد وخارجه، وسيتم تأجيل فترة التسجيل لدورة الربيع من 22 إلى 28 اذار حتى إشعار اخر.

واضاف، انه سيتم تأجيل امتحانات الديلف المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

وافاد، بانه تم إلغاء جميع الفعاليات والنشاطات الثقافية بما في ذلك احتفالات الفرنكوفونية وجميع النشاطات في المسرح والمكتبة وغيرها (مثل سينما تاج، مركز هيا الثقافي).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسب كورونا .. 3 قرارات عاجلة من الاتحاد الآسيوي بشأن مباريات دوري الأبطال

بسبب كورونا .. وزارة الثقافة تقرر تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية

بسبب فيروس كورونا.. وقف 7 فعاليات ثقافية مصرية كبرى

تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الأقصر ومهرجان السينما الأفريقية

كورونا يطفىء أنوار المسرح .. إغلاق المسارح وتأجيل العروض بسبب الفيروس

الأوبرا بدون جمهور بسبب الكورونا.. تأجيل الحفلات والفعاليات لحين إشعار آخر

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. فيروس كورونا أعدته هذه الدولة في 2015

اتكلم مع الحرامي وساب المحضر.. كيف تصرف فريد شوقي عندما تعرضت فيلته للسرقة.. فيديو

بـ 100 راجل.. سيدة تنتقم من شاب تحرش بها أشد انتقام.. فيديو

لمواجهة فيروس كورونا.. ناصر البرنس يغلق المحل ويتبرع بمليون جنيه لـ التعليم أون لاين

فيروس كورونا.. رسول الله أوصى بهذا الدواء لكل الأمراض والكثيرون يغفلون عنه

لا يدخل ضمن باقات الإنترنت.. وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلطانة خديجة نجمة حريم السلطان تتعرض لموقف محرج.. صور

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير