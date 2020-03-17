فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة

تحتفل الفنانة

دينا الشربينى

اليوم بعيد ميلادها

، وتعد دينا من النجمات اللاتى تثير الجدل فى الكثير من الاحيان بمجرد ظهورها فى المهرجانات او المناسبات الرسمية.

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