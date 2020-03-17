فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة

تحتفل الفنانة دينا الشربينى اليوم بعيد ميلادها الـ 34، وتعد دينا من النجمات اللاتى تثير الجدل فى الكثير من الاحيان بمجرد ظهورها فى المهرجانات او المناسبات الرسمية.
ورغم اهتمام دينا الشربينى بمواكبة أحدث صيحات الموضة و التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة إلا أنها وقعت فى عدة أزمات بسبب اختيارها الخاطئ وغير الموفق لبعض ملابسها و التى تكون غير ملائمة مع المناسبة أو غير متناسقة مع قوامها.
وتتمز ازياء و ملابس دينا الشربينى بأن تجمع أغلبها بين الجرأة والبساطة و عدم المبالغة سواء الإطلالات الكاجوال او فساتين السهرة، و لكن تميل دينا الشربينى إلى الاطلالات الكاجوال أكثر من الرسمية.
كما تتسم دينا الشربينى على اختيار تسريحات الشعر الت تتنوع بين الكيرلى و الناعم، كما تفضل فى الكثير من الاحيان عدم الظهور بمكياج و تعتمد على جمالها الطبيعى.