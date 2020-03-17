وزيرا الطيران والسياحة: المجال الجوي لن يغلق خلال مدة تعليق حركة الطيران

أكد وزيرا الطيران المدني الطيار محمد منار، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارا من ظهر بعد غد، الخميس، وحتى يوم 31 من مارس الجاري.





وأضاف الوزيران - خلال اجتماع مع قيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة الشركات السياحة؛ لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران - أن المطارات المصرية ستستمر في استقبال الطيران العارض والدائم بدون ركاب؛ وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حاليا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.





وأوضح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن المجال الجوي المصري غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية، خلال فترة التعليق، والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.





من جهته، أكد الدكتور العناني أن فترة تعليق الطيران "لن تكون فترة سكون" بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على العاملين بالقطاع السياحي؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوى كفاءتهم.