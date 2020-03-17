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أخبار العالم

وزارة الصحة السعودية تكشف آخر مستجدات كورونا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:45 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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ميـــس رضــا
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل المملكة 133 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19، من بينها 6 حالات تماثلت للشفاء.


وأوضح عبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد بشكل دورى حول مستجدات كورونا، أن عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس بلغ 161 دولة، ومجموع المصابين حول العالم 182 ألف حالة.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن المملكة  لم تسجل أي حالة مصابة في المدارس، مطالبًا الجميع الابتعاد عن التجمعات مهما كانت نوعيتها، مضيفًا: "علينا أن نستفيد من الدول الأخرى".

وأضاف: "لدينا 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة وقدموا من 20 دولة "، موضحا أن الحالات توزعت ما بين 69 للذكور و64 حالة إناث، وجميع الحالات بالغين باستثناء 6 "أطفال"، و73 حالة لمواطنين سعوديين وسعوديات والباقى لجنسيات مختلفة.

وأكد "عبد العالى"، أن الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.
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