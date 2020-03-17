حقيقة اكتشاف حالات إصابة بـ كورونا في قلين بكفر الشيخ

نفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، وجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد بمركز قلين، مشيرة إلى أن المحافظة لا يوجد بها أي حالات حتى الآن.





وقررت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وقالت سلام إن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مشيرة إلى أن هذه القرار ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة بكفر الشيخ لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.





وأكدت وكيل وزارة الصحة، أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميًا بمنازلهم لمدة 14 يوما فترة الحضانة من قِبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية، موضحة أن أى حالة يظهر عليها الأعراض يتم عزلها فورًا بإحدى مستشفيات الإحالة.





وتُهيب وكيل وزارة الصحة، المواطنين بتحرى الدقة قبل تداول أى خبر وخاصة فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد،.