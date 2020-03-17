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أخبار البلد

لإعادة المصريين.. وزير الطيران المدني يسافر إلى لندن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:47 م
محمد منار وزير الطيران
محمد منار وزير الطيران
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نورهان خفاجي

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عن أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، أقلع على متن رحلة شركة مصر للطيران، متوجها إلى لندن، لإعادة العشرات من المصريين من هناك؛ قبل تطبيق قرار تعليق الرحلات الذي يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.


وأوضحت المصادر أن وزير الطيران، أقلع على متن رحلة مصر للطيران  رقم 779، المتجهة إلى لندن، ومن المقرر أن يعود على رحلة مصر للطيران رحلة رقم 780 القادمة من هناك والتي تصل مطار القاهرة فجر غدا الأربعاء.


وكان الوزير، أعلن أنه سيقود طائرة إلى إحدى العواصم الأوربية في إشارة إلى أن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني رهن إشارة المصريين لإعادتهم من أي مكان وتحت أي ظروف.


وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، وتستمر حتى نهاية مارس الجاري، على أن يتم استثناء الرحلات الداخلية والشحن الجوي، إضافة إلى الشارتر التي تنقل الأفواج من القاهرة بعد انتهاء برامجهم السياحية.


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