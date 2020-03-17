كورونا.. أحمد موسى يكشف مصدر الصور التى نشرتها الجارديان عن مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحيفة الجارديان نشرت شائعات كاذبة عن مصر، موضحًا أن الجريدة الكاذبة حصلت على الصور من موقع الجزائر الآن ونسبوها لمصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الصور التى نشرتها الصحيفة الكاذبة ليس لها علاقة بمصر، طالب موسى من المواطنين بعد السير وراء الأكاذيب.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن القنوات الإرهابية تهدف لنشر الفتنة فى مصر، وتضليل الشعب، مؤكدا أن المصريين لن ينخدعوا مرة ثانية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تعرض لخديعة وتضليل للرأى العام في 2011، والمواطنون استمعوا للشائعات، وبعد ذلك تم اكتشاف الحقيقة، وتركيا وقطر هم أعداء لمصر ويقومون بنشر شائعات من أجل تهريب الجماعات الإرهابية الموجودة فى السجون.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه صحيفة الجارديان نشرت شائعات كاذبة عن مصر، موضحة أن تلك الصحيفة كاذبة، ,أكد موسى أن تلك الصحيفة قالت أن هناك مصريين يموتون فى الشوارع بسبب كورونا.

وقام موسى بعرض الصور الكاذبة التى قامت بنشرها القنوات الإرهابية التى تضلل الجميع.