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توك شو

حيلة شيطانية للإفراج عن القتلة.. أحمد موسى: صحة الإخوان فى سجون مصر أفضل من الموجودين في الخارج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:27 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحة الإخوان الموجودين فى السجون المصرية أفضل بكثير من صحة الإخوان الموجودة فى تركيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشائعات التى تقوم بها تركيا وقطر لن تفلح فى الإفراج عن الإخوان القتلة الموجودين بالسجون.

وأوضح  أحمد موسى، أن المصريين عليهم أن يثقوا فى الحكومة، موضحًا أن الحكومة تقوم بإصدار بيانات كل يوم عن الحالات الجديدة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وزارة الصحة اعلنت اليوم إصابة 30 حالة جديدة، مؤكدًا مفيش حد بيخبي حاجة والحكومة بتعرض كل حاجة للمواطنين.

ولفت  إلى أنه، فيروس كورونا يهدد جميع دول العالم وعلينا الوقوف خلف الدولة لمواجهة الفيروس.

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