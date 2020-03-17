البنك الأهلي: تخفيض سعر الفائدة يسهم في تخفيض الدين العام.. فيديو

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك قام بعمل مبادرات مهمة فى الفترة السابقة، موضحًا أن البنك المركزى خفض الفائدة 3% بشكل استثنائي من أجل الصناعة المصرية.





وأضاف يحيي أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تخفيض سعر الفائدة يساهم فى تخفيض الدين العام.





وأوضح يحيي أبو الفتوح ، أن أجراءات البنك المركزى تساهم فى عودة الشركات بقوة للعمل فى السوق.





وأشار يحيي أبو الفتوح ، إلى أن البنك المركز يسقط القضايا عن المتعثرين فى سداد أقساط القروض، و عند قيام العميل بالسداد تالنقدى أو العينى بنسبة 50 % من صافى رصيد المديونية يتم حذف من قوائم الخطر.





ولفت يحيي أبو الفتوح إلى أنه، اى متعثر يذهب للبنك ويقدم طلب من أجل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، وأكد أن الشهادات البلاتينية لم يحدث فيها أى تغيير.





وكشف أن الشهادات البلاتينية بعائد 12% كل شهر و 12. 25 % كل 3 أشهر، و تدفقات نقدية كبيرة دخلت السوق المصري من المستثمرين الأجانب و التصدير و التحويلات من الخارج.