أشرف عقبة يكشف طرق تقوية المناعة داخل جسم الإنسان.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، إن مناعة الإنسان هي مكونة من مجموعة أشياء وضعها الله عز وجل فى جسم الانسان لكي تحميه من الخارج والداخل.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن المناعة تحمي الانسان من الخارج بمعني لا تسمح للميكروبات أو الفيروسات والفطريات وما شابه ذلك بالدخول إلى جسم الانسان.





وتابع رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، أن الله وضع المناعة من الداخل بمعني أنها تحمي الجسم من وجود أورام أو وجود خلايا غير مرغوب فيها قد تضر بصحة الانسان.





وأوضح الدكتور أشرف عقبة، أن الجهاز المناعي داخل جسم الإنسان يقوم بحماية الجسد ضد أي أمراض ويقوم بالاتصال بجميع خلايا الجسم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أشياء تقوم بتزويد المناعة أو أضعافها وان ذلك شيء عار من الصحة تماما.





وأشار إلى أن، جسم الانسان لا يحتاج الى مناعة قوية بل يحتاج الى مناعة متوازنة وكفيلة بالرد على الاحتياجات المطلوبة ولكي يحدث هذا لابد من وجود حياة صحية سليمة للأشخاص وهذه الحياة الصحية السليمة تكون عن طريق شرب كميات مياه كافية ويتغذى غذاءً صحياً جيداً.