AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف عقبة يكشف طرق تقوية المناعة داخل جسم الإنسان.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:00 ص
مناعة الانسان
مناعة الانسان
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، إن مناعة الإنسان هي مكونة من مجموعة أشياء وضعها الله عز وجل فى جسم الانسان لكي تحميه من الخارج والداخل.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن المناعة تحمي الانسان من الخارج بمعني لا تسمح للميكروبات أو الفيروسات والفطريات  وما شابه ذلك بالدخول إلى جسم الانسان.

وتابع رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بطب عين شمس، أن الله وضع المناعة من الداخل بمعني أنها تحمي الجسم من وجود أورام أو وجود خلايا غير مرغوب فيها قد تضر بصحة الانسان. 

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، أن الجهاز المناعي داخل جسم الإنسان يقوم بحماية الجسد ضد أي أمراض ويقوم بالاتصال بجميع خلايا الجسم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أشياء تقوم بتزويد المناعة أو أضعافها وان ذلك شيء عار من الصحة تماما.

وأشار إلى أن، جسم الانسان لا يحتاج الى مناعة قوية بل يحتاج الى مناعة متوازنة وكفيلة بالرد على الاحتياجات المطلوبة ولكي يحدث هذا لابد من وجود حياة صحية سليمة للأشخاص وهذه الحياة الصحية السليمة تكون عن طريق شرب كميات مياه كافية ويتغذى غذاءً صحياً جيداً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في فصل الشتاء.. 5 نصائح فعالة لتعزيز مناعة الأطفال

200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان .. رئيس جمعية الفيروسات يكشف عن رقم صادم للمصابين بـ كورونا

وزير الصحة السابق: على المصابين بالبرد ملازمة المنزل

صحة الوفد تنظم ندوة حول كورونا "كوفيد-19" وطرق الوقاية ..وزير الصحة السابق:على المصابين بالبرد ملازمة المنزل..بهاء أبو شقة: ترويج الشائعات عن الفيروس يعرض لعقوبة جنائية

لمحاربة الفيروسات .. 5 أطعمة تعزز مناعتك

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل: انتو إزاي عايشين مع بعض في البيت بدون صفة؟

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

الأهلي يتمسك بـ كهربا ويرفض رحيله في الصيف .. تفاصيل

باهظة الثمن.. ياسمين صبري تتلقى هدية بعد خطبتها من أحمد أبو هشيمة

أهم الأخبار | الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بـ كورونا.. المفوضية الأوروبية: طرح مصل الفيروس قبل الخريف

كورونا يفضح الكرة الإنجليزية.. أرواح البشر مقابل كسب المليارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى