التموين ترد على حقيقة زيادة أسعار السلع الغذائية بالأسواق.. فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الوزارة على تواصل دائم مع جميع الشعب التجارية والغرف الصناعية والسلاسل التجارية والمنتجين، وهناك غرفة أزمات تعمل على مدار الساعة لمعرفة الوضع فى الأسواق المصرية.





وأضاف الدكتور أيمن حسام الدين فى تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الزحام والتكدس فى شراء متطلبات الحياة فى اليومين الماضيين حدث فى فئة معينة من الشعب.





وتابع مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن ما حدث من تكدس فى شراء مستلزمات الحياة كان فى مناطق معينة فقط ولكن باقى الاماكن توجد بها جميع البضائع التى يحتاجها المواطنون وبوفرة كبيرة جدًا.





وأوضح الدكتور أيمن حسام الدين، أن كل مواطن فى مصر له 2 متر مكعب من مخزون السلع الغذائية الموجودة بالأسواق وتكون خاصة به فقط وهذا يعني أن جميع السلع تكون متوفرة ولا يوجد أي سلع ناقصة بالسوق المصرية.





وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي زيادة أسعار فى السلع الغذائية داخل الأسواق المصرية ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا فهناك بعض السلع تم تخفيض أسعارها.