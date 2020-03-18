وزيرة البيئة: تحسن جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفترة الحالية

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوجود تحسن في جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفترة الحالية، وهو ما تم رصده من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية، وتتابع مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعة.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه خلال تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، ومن خلال رصد جودة الهواء في تلك الفترة، أشارت النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء منذ مساء يوم الأربعاء 11 مارس بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا في حالة توقف الأمطار نظرًا لنشاط الرياح، أما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فأشارت نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.







وقالت وزيرة البيئة إن تحليل نتائج رصد الهواء خلال تلك الفترة للجسيمات الصلبة - من خلال شبكة رصد نوعية الهواء المحيط - تبين انخفاض معدلات التركيزات لهذه الجسيمات بأغلب محطات الرصد، فقد سجلت مؤشرات جودة الهواء المحيط على مستوى الجمهورية ليوم الخميس 12 مارس انخفاض تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر مقارنة بالحد القانوني المقرر للمتوسط اليومي (150 ميكروجراما /م3) على مستوى القاهرة الكبرى بنسبة 31%، وانخفضت التركيزات أيضًا على مستوى مدن الدلتا والقناة بنسبة 42.7%، أما عن يوم الجمعة الموافق 13 مارس، فقد بلغ معدل الخفض على مستوى القاهرة الكبرى نسبة 71.3%، وعلى مستوى مدن الدلتا والقناة نسبة خفض 67.3%.





يذكر أن الرصد البيئي لجودة الهواء المحيط يعتبر إحدى أهم أدوات دراسة الحالة البيئية الذي يقع ضمن أولويات وزارة البيئة من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وذلك لما له من أهمية كبرى ليس فقط في قياس نسب الملوثات البيئية، ولكن أيضا لتحديد مصادر هذا التلوث، وإيجاد المقترحات الفنية للحد من تأثير هذه المصادر.