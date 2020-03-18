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بلاعات الأمطار الحل.. ممدوح رسلان: هناك حلول بديلة لإنشاء الشبكات المنفصلة فى مصر .. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:13 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
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شيرين عادل
قال المهندس ممدوح رسلان،  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك حلولا بديلة لإنشاء الشبكات المنفصلة التى تجمع بين مياه الأمطار والصرف الصحى واستبدالها  بإنشاء بلاعات الأمطار.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال لقاء خاص على برنامج صباح البلد مع الإعلامية هند النعسانى عبر فضائية صدى البلد  ، إلى أن تم التنسيق مع المحافظين بإنشاء بلاعات الأمطار على الكورنيش خاصة وأن مياه الأمطار عذبة ونظيفة .

وأوضح  المهندس ممدوح رسلان ، بأن إنشاء بلاعات الأمطار يعمل على تقليل الأحمال الخاصة بالمعدات المستخدمة فى شفط مياه موجات السيول .. 

 عرض برنامج "صباح البلد"  والمذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء  حوارا هاما مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم برنامج صباح البلد العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.
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