بلاعات الأمطار الحل.. ممدوح رسلان: هناك حلول بديلة لإنشاء الشبكات المنفصلة فى مصر .. فيديو

وأوضح المهندس ممدوح رسلان ، بأن إنشاء بلاعات الأمطار يعمل على تقليل الأحمال الخاصة بالمعدات المستخدمة فى شفط مياه موجات السيول ..

ويقدم برنامج صباح البلد العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.